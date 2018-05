In Arabia Saudita ecco le donne a lezione di guida

Ryad, (askanews) - Senza precedenti, eccole le prime donne saudite che prendono lezione di guida. Dal 24 giugno sarà ufficialmente possibile nel regno anche alle donne prendere il volante,una rivoluzione che fa seguito ad anni di proteste e manifestazioni.

Shaima è una istruttrice di guida: "Guido da dieci anni fuori dall'Arabia Saudita. Sento fortissima la voglia che le donne hanno di guidare e oggi possiamo fare lezione in molti eventi dove c'è interesse a organizzare un'autoscuola", dice.

Oltre alla scuola guida, ci sono altre novità: le donne potranno guidare anche taxi e autobus adibiti al trasporto scolastico. Le imprese di trasporti contano sul fatto che le utenti donne senza patetnte, essendo ancora proibita la promiscuità sessuale, potranno girare più liberamente con una autista donna. Nonostante le tante restrizioni, anche in materia di abbigliamento, le donne saudite sono proprietarie e imprenditrici. Hanno sempre più bisogno di libertà e le riforme volute dal giovane principe Mohammed bin Salman mirano a sviluppare un'economia che non può più dipendere solo dal petrolio.

"Sono venuta per addestrarmi a guidare perché fra un mese dovrò scegliermi un'automobile" dice una studentessa.

"Sono felice. Sabato scorso ho fatto domanda per la patente. Per me è stato un grande risultato" dice un'altra.