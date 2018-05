Melania Trump operata per tumore benigno al rene

La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, è stata operata per un tumore benigno a un rene. L'annuncio è della Casa Bianca, che ha chiarito che la moglie del presidente Usa resterà ricoverata per una settimana.

L'ex modella slovena, 48 anni, si trova all'ospedale militare di Walter Reed, nel Maryland, nella periferia di Washington. "Vado a Walter Reed per vedere la nostra formidabile First Lady", ha scritto su Twitter Donald Trump, poco dopo essere decollato in elicottero dai giardini della Casa Bianca, "Operazione riuscita, è di buon umore. Grazie per tutti i vostri messaggi di buona guarigione!", ha aggiunto.