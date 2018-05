Pegorier: Auchan datore di lavoro straniero numero uno in Russia

Mosca (askanews) - A Philippe Pégorier, presidente della filiale russa del colosso Alstom, nonché un sostenitore delle relazioni tra il business francese e l associazione Conoscere Eurasia, abbiamo chiesto quali sono i settori dell'economia che interessano il business francese.

"Ovviamente al primo posto c'è l'energia. Per Edf si parla anche di risparmio energetico, che è un indirizzo molto importante dell'energia. Un altro ambito fondamentale è la grande distribuzione, anche perché in passato questi grandi magazzini, all'epoca dell'Urss non esistevano. È qualcosa di assolutamente nuovo per la Russia. Prendiamo ad esempio Auchan: è il più importante datore di lavoro straniero in Russia. In sostanza sono migliaia e migliaia di persone a cui offre lavoro. E poi ovviamente c'è la produzione. Ad esempio la compagnia per la quale lavoro, Alstom, che ha un ottimo partner in Russia. C'è inoltre l'automotive: Renault ha comprato una parte del capitale di Avtovaz. Ci sono inoltre Peugeot e Citroen. E poi la nuova economia. Bisogna dire che i francesi in Russia parlano spesso di futuro".