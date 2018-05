Cento Beauty Butlers invadono Parigi, Lagerfeld si dà al make up

Parigi, (askanews) - Per il lancio della sua prima collezione di make up Karl Lagerfeld ha organizzato un flash mob a Parigi. Un gruppo di 100 "Beauty Butlers" ha invaso le strade della città, passando anche davanti alla Torre Eiffel, fino alla Defense, vestiti con speciali elmetti a forma di "Lip Light" Lip Gloss, il prodotto principale della collezione My Karl Lagerfeld realizzata in cooperazione con il brand australiano ModelCo, fucsia e metallici.

La linea di prodotti, in edizione limitata, ha circa 50 pezzi tra gloss, rossetti, matite e mascara. Trucchi gioiello stilosi, nello stile del famoso stilista tedesco.