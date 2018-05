Governo, Braga (Pd): finora solo balletto stucchevole M5S-Lega

Roma, (askanews) - "In queste settimane abbiamo visto un balletto abbastanza stucchevole tra le due forze uscite vincenti dalle elezioni".

Lo afferma ad askanews Chiara Braga, deputata del Partito democratico e componente della Commissione speciale per l'esame di Atti del Governo.

"Questo tentativo di comporre un contratto di governo i cui contenuti, come emerso da alcune anticipazioni giornalistiche, hanno allarmato non solo le istituzioni europee e monetarie ma anche molti cittadini italiani, ci lascia perplessi - evidenzia Braga -. L'auspicio è che si possa riconsiderare la proposta saggia del presidente Mattarella di un governo di tregua istituzionale che accompagni il paese in alcuni passaggi decisivi che avremo da qui a qualche mese anche a livello europeo sui temi ad esempio della gestione dei migranti, delle scelte sugli investimenti, senza cedere il passo a una propaganda che purtroppo non si è interrotta dopo il 4 marzo. Stiamo a vedere cosa produrrà questa soluzione, ma il Pd non potrà come detto che collocarsi all'opposizione di un eventuale governo di questo tipo e continuare a lavorare per sostenere le ragioni di un progetto comunque di riforma e di tenuta del nostro paese sul quale abbiamo investito in questi anni".