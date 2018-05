Il video del giornalista picchiato dalla polizia a Pechino

Pechino (askanews) - Un giornalista di Hong kong è stato arrestato e ferito dalla polizia di Pechino mentre tentava di intervistare un avvocato che si occupa di diritti umani nella capitale cinese. Il video dell'azione della polizia è stato ripreso dalle telecamere dell'emittente di Hong Kong, Now TV. Chui-Chun-ming, questo il nome del reporter arrestato, ha poi mostrato in video le ferite e le contusioni riportate. E' il secondo episodio di violenza contro un reporter nel giro di una settimana in Cina, dopo quanto accaduto a un giornalista picchiato da due sconosciuti mentre stava seguendo la commemorazione del terremoto nel Sichuan.