La Norwegian Bliss a Panama, un passaggio da record per il canale

Panama (askanews) - Mai una nave così grande aveva attraversato il canale di Panama. Con una stazza lorda di 168.800 tonnellate, una lunghezza di 325,90 metri la Norwegian Bliss, la nona nave da crociera più grande del mondo, è passata nelle acque di Panama registrando così un record. La gigantesca nave da crociera è stata varata in aprile nei cantieri Meyer Werft a Papenburg, in Germania. Poi, dopo un passaggio nel Meditarreneo, ora è diretta in Alaska. La nave è stata infatti concepita per navigare nei mari gelidi del Nord.