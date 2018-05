Nozze reali, a lezione di stile nella sala da tè di Meghan

Los Angeles (askanews) - Il "Rose tree Cottage" è un'isitituzione a Pasadena, Los Angeles. Si tratta di una sala da tè in pieno stile british. E qui la futura principessa Meghan Markle l'estate scorsa ha preso lezione di stile per affontare la famiglia reale britannica. "Ha imparato tutto qui. Direi che in una scala da 1 a 10, quando ha terminato le visite qui, ha raggiunto 9,5. Ma dico questo perché voglio che torni per prendersi l'ultimo mezzo voto mancante", ha spiegato Edmund Fry, proprietario del cottage.