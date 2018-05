Nozze reali, i preparativi della cavalleria di sua maestà

Londra (askanews) - Il maniscalco lavora incessantemente per regalare dei ferri nuovi ai cavalli di sua maestà. Il conto alla rovescia è iniziato: a Londra fervono i preparativi per le nozze reali del principe Harry e Meghan Markle. Nella caserma del Household Cavalry regiment, la cavalleria al servizio della famiglia reale, si ripete un copione imparato a memoria. I soldati del reggimento dovranno scortare la carrozza dei promessi sposi. Per alcuni loro la cerimonia ha un sapore particolare, visto che il principe Harry è stato per anni un loro commilitone. "Ho partecipato a tante grandi parate, sono nel household Cavalry da tanti anni, ma è più bello andare a un matrimonio quando si conosce lo sposo. Le nozze sono delle occasioni meravigliose e questo è un po' di più di un matrimonio normale: con le carrozze, i cavalli, il castello, le fanfare. Sono davvero eccitato", ha detto il caporale Frankie O'Leary. "Ho partecipato a tante grandi parate, sono nella household Cavalry da tanti anni, ma è bello andare a un matrimonio quando si conosce lo sposo. Le nozze sono delle occasioni meravigliose e questo è un po' di più di un matrimonio normale: con le carrozze, i cavalli, il castello, le fanfare. Sono davvero eccitato"