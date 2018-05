Nozze reali, Windsor si prepara, affollata di turisti

Windsor, (askanews) - Sotto un sole splendente Windsor si prepara alle nozze reali di sabato 19 maggio fra il principe Harry e la fidanzata, l'americana Meghan Markle: cartelloni, manifesti, gadget di ogni tipo (tazze, piatti, gioielli) e tanti turisti che affollano le strade

"Noi veniamo da Mumbai in India. I miei genitori vennero per le nozze fra Carlo e Diana nel 1981. Io avevo solo due anni. Da allora abbiamo sempre seguito i reali e venire qui mi è sembrato perfetto", dice un turista. "So che la famiglia reale vuole far partecipare il pubblico, i locali, noi a questa occasione felice, vogliono che partecipiamo anche noi a queste nozze, quindi ho speranza di vederli" spiega sua moglie.

"Certo fa bene a Windsor perché porta tanta gente, tante culture diverse. Anche solo passeggiando si sentono tante persone diverse che ne parlano, tanti che vengono dall'America. E' fantastico" dice una ragazza locale. E per un venditore ambulante, "I miei gadget sono per i turisti ma in realtà per ora hanno comprato soprattutto i britannici, penso che siano felici di celebrare un evento britannico".