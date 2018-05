A Milano famigliari e amici intimi per ultimo saluto a S.Ligresti

Milano, (askanews) - Si sono celebrati nella Chiesa di Sant'Angelo in via Moscova i funerali di Salvatore Ligresti, l'ingegnere originario di Paternò, protagonista del mondo immobiliare e finanziario italiano per quasi 40 anni e poi travolto dalle inchieste giudiziarie culminate, nel luglio del 2013, con l'arresto insieme ai figli, e con la fine del suo impero, fra cui spiccava il gruppo assicurativo Fonsai.

Circa 200 le persone presenti per l'ultimo saluto, per lo più intimi amici di famiglia ed ex manager delle sue aziende. Fra questi, oltre ai familiari, in primis i figli Jonella, Giulia Maria e Gioachino Paolo, erano presenti Paolo

Berlusconi, Diego Della Valle, Daniela Santanchè, Ignazio La Russa con il figlio Geronimo e il fratello Antonino, l'immobiliarista Manfredi Catella, l'ex assessore del Comune di Milano Giovanni Bozzetti, l'ex Ad di Fonsai Fausto Marchionni, Bruno Tabacci, Alessandro Sallusti e Beniamino Gavio.