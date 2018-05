Allo Zoo di Chester il debutto di 4 dolcissimi piccoli meerkat

Roma, (askanews) - Giocano tra loro, si fanno coccolare dalla mamma, scoprono il mondo per la prima volta con i loro occhietti vispi. Il Chester Zoo di Chester, in Gran Bretagna, ha diffuso le dolcissime immagini di quattro piccoli meerkat nati lo scorso 26 marzo. É il loro debutto ufficiale: i loro genitori, Huskie and Beagle, li hanno mostrati fieri ai visitatori del giardino zoologico.

Non hanno ancora un nome ma sono già diventate le star dello zoo. "Qui ci sono migliaia di animali - ha commentato Kirsten Wicks, che lavora al Chester - ma di sicuro nessuno è così tenero come questi piccoli".

I meerkat, chiamati anche suricati, sono piccoli e simpatici animali dell'Africa del Sud; si trovano in Sudafrica, Namibia, Botswana e Angola.

(immagini del CHESTER ZOO)