Grande festa a Madrid, l'Europa League va all'Atletico

Roma, (askanews) - Grande festa per le strade di Madrid per la vittoria da parte dell'Atletico dell'Europa league 2018. Nella finale di Lione gli spagnoli hanno battuto 3-0 l'Olympique Marsiglia grazie alla doppietta di Griezmann a segno al 21' del primo tempo e al 4' della ripresa e al gol di Gabi al 44' del secondo tempo.

Migliaia di tifosi si sono riversati in piazza per tutta la notte intonando slogan e cori per la loro squadra del cuore.