Harry e Meghan, in un bar a Washington feste a tema royal wedding

Roma, (askanews) - Non siete stati invitati alle nozze del principe Harry e di Meghan Markle? Niente paura, c'è un bar, negli Stati Uniti, precisamente a Washington, che organizza una festa reale a base di Martini degna di una regina.

Il locale è stato trasformato per l'occasione, il tema è quello delle nozze dell'anno e tutti gli appassionati alle vicende della Royal Family inglese possono rivivere l'esperienza del matrimonio di Harry e Meghan, giurandosi amore eterno nella riproduzione della St.George's Chapel in cui pronuneranno il fatidico sì, tra finte vetrate e sala del trono.

Tra gadget, bandiere inglesi, cartonati della Regina Elisabetta e degli sposi e torte nuziali a più piani, il menù prevede almeno 10 cocktail a tema, come il "God save the Queen" con gin e martini o il "Kensington Garden Party" e c'è anche lo shoottino fatto con crema al burro, vodka, fiori di sambuco, limone e té. O per i più classici, birre inglesi e vini della California, per onorare entrambi gli sposi, Meghan è di Los Angeles.

Le celebrazioni, almeno in questo bar, sono iniziate da giorni e vanno avanti fino al 20 maggio.

"Ho sempre amato la famiglia reale - dice una donna sotto la sua elegante veletta rosa british - a partire dalla regina, poi Diana, Harry, Kate e William e i loro figli. Mi hanno sempre affascinata".

"Mi piace 'Suits' - dice una ragazza - ho amato Meghan Markle, credo sia entusiasmante che un'americana stia per diventare una principessa inglese. Ho pensato che fosse divertente venire a festeggiarla nel bar".