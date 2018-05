Internazionali di tennis a Roma, fermati 4 "bagarini"

Roma, (askanews) - Sorpresi mentre vendevano biglietti validi per gli Internazionali d'Italia a Roma, il celebre torneo di tennis al Foro Italico. I quattro "bagarini" scoperti dai carabinieri, tutti italiani tra i 40 e i 65 anni, già noti alle forze dell'ordine e privi di autorizzazione, sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di esercizio abusivo di professione e proposti per sottoporli al divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Le verifiche dei carabinieri hanno consentito di recuperare 139 biglietti, per un valore di 6.100 euro, validi per l'accesso a vari settori dello stadio centrale, nascosti tra le siepi e sotto alcuni marmi monumentali nell'area esterna al Foro Italico.

Nelle tasche di uno dei fermati è stato trovato anche un "biglietto da visita" con nome, recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e degli spettacoli in tutta Italia, per cui era in grado di rimediare e vendere illegalmente i biglietti.