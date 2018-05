Il Principe Carlo accompagnerà Meghan all'altare da Harry

Roma, (askanews) - Sarà il Principe Carlo ad accompagnare Meghan Markle all'altare per le nozze dell'anno con il figlio Harry di Inghilterra, un matrimonio con circa 600 invitati.

L'annuncio arriva direttamente dal palazzo reale. In un comunicato ufficiale si legge che "Meghan Markle ha chiesto a sua Altezza reale il Principe Carlo di accompagnarla all'altare" della cappella San Giorgio al Castello di Windsor. "Il principe di Galles è felice di poter accogliere la signorina Markle in questo modo nella famiglia reale", ha aggiunto Kensington Palace.

Il padre della futura sposa, Thomas, 73 anni, al centro di una polemica per una vicenda di paparazzi, sarà assente alle nozze per motivi di salute.

La madre di Meghan, Doria Ragland, accompagnata dagli sposi, ha in agenda l'incontro con la regina Elisabetta II per prendere un tè al castello di Windsor. Arrivata da Los Angeles, la futura suocera di Harry ha già conosciuto altri membri della famiglia reale, fra cui il testimone e fratello maggiore dello sposo, il Principe William, e il padre Carlo.

Per i due fidanzati, come da tradizione l'ultima notte da celibi si deve passare separati, in degli hotel di lusso vicino a Windsor: Harry con il fratello e Meghan con la madre.