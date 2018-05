In radio "Dipende da me", nuovo singolo degli Animali Notturni

Milano (askanews) - È in radio da venerdì 18 maggio "Dipende da me", nuovo singolo degli Animali notturni, la band di Desenzano del Garda (Bs). Il brano è contenuto nell'album d'esordio "Vivere d'istanti" edito DeepOut Records.

"Dipende da me" è un racconto ironico e accattivante sulla quotidianità, quasi un piccolo inno alla notte, seducente e liberatoria contro la routine quotidiana fatta di doveri e obblighi.

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Andrea Della Sala e Matthew Zak in cui il protagonista, Mr Monkey vede luoghi, compie azioni ma non interagisce mai con le persone. Un viaggio che lo porterà alla scoperta sorprendente del suo mondo interiore come vera risorsa.

Gli animali notturni sono Matthew Zak (voce e chitarra), Simone Simbeni (chitarra), Andrea Della Valle (batteria), Nicola Mansueto (chitarra), Giovanni Boscaini (basso). Il loro motto è "Vivi di notte, osserva di giorno".