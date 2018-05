La wedding cake di Harry e Meghan con i limoni di Amalfi

Roma, (askanews) - Svelata la torta nuziale scelta da Harry e Meghan Markle per il loro matrimonio reale. Nella Violet Bakery di Londra si stanno facendo gli ultimi ritocchi per il dolce che ha anche un tocco di italianità come svela la pasticcera e food stylist Claire Ptak.

Tra gli igredienti, infatti, ci sono i limoni di Amalfi e ne sono stati utilizzati ben 200, oltre a 500 uova biologiche di Suffolk, 20 chili di burro, 20 chili di farina, 20 chili di zicchero e 10 bottiglie di Sandringham Elderflower Cordial, un liquore ai fiori di sambuco. La torta sarà presentata con una installazione speciale, si attendono sorprese.