Usa, sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe in Texas

Santa Fe (askanews) - Ancora sangue in una scuola americana; alla Santa Fe High School, non lontano da Houston, in Texas, un uomo, poi arrestato, ha fatto fuoco sugli studenti. Secondo i media locali ci sarebbero diversi morti e feriti, tra cui un agente di polizia.

Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha comunque confermato via Twitter che la situazione è tornata sotto controllo e che il killer è stato fermato anche se ci sono diverse vittime. Le immagini dagli elicotteri hanno mostrato gli studenti fatti evacuare dal complesso scolastico, messi in fila e sottoposti a perquisizione da parte delle forze di polizia intervenute sul posto.

"Siamo corsi tutti sul retro - spiega questo giovane studente - ho preso la mia amica e ci siamo arrampicati sugli alberi perché non volevo essere visto. Ho sentito 4 colpi, abbiamo scavalcato una recinzione e siamo corsi verso una macchina cercando di capire cosa stava accadendo. Ho visto una ragazza con una gamba insanguinata, stava zoppicando poi sono arrivati i pompieri e tutto il resto".

Il presidente americano Donald Trump ha commentato la notizia in conferenza stampa e con un post su Twitter: "Le prime informazioni non sembrano buone - ha scritto - Dio benedica tutti"!

Quella alla Santa Fe High School è stata la 22esima sparatoria in una scuola statunitense dall'inizio dell'anno ad aver provocato morti o feriti: una media di oltre una sparatoria ogni settimana.