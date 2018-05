Aereo precipitato a Cuba: 107 morti e tre sopravvissuti

Cuba (askanews) - 107 morti e 3 donne sopravvisute ma in condizioni gravissime; è questo il bilancio del grave incidente aereo avvenuto nella serata del 17 maggio 2018 a Cuba. Nella lista dei passeggeri, secondo la Farnesina, ci sarebbe anche una donna cubana naturalizzata italiana.

L'aereo, un Boeing 737-200, volo CU 972 della compagnia di bandiera Cubana de Aviacion, operato della Damojh Aerolineas, una low cost messicana con base a Guadalajara, è precipitato subito dopo il decollo in un campo di Puerto Boyeros, a circa 20 chilometri di distanza dall'Aeroporto José Martì e a 13 chilometri dal centro della capitale. Era diretto verso l'Est dell'isola, nella città di Holgujn a circa un'ora e 20 di volo dall'Avana.

La maggior parte delle persone a bordo, secondo le ultime informazioni, era di nazionalità cubana. Solo cinque sarebbero stati stranieri, due di questi di nazionalità argentina. Inoltre a bordo ci sarebbero stati almeno 5 bambini.

Ancora sotto indagine le possibili cause dell'incidente. Il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, da poco succeduto a Raul Castro, si è recato subito sul luogo dell'incidente e ha annunciato una commissione d'inchiesta per far luce sulla tragedia.

"Lanceremo tutte le indagini pertinenti e comunicheremo le informazioni alla popolazione non appena le avremo", ha detto.

La direzione generale dell'Aeronautica Civile Messicana ha annunciato l'invio di una squadra di specialisti per assistere le autorità cubane nelle indagini. L'isola osserverà 2 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime

La compagnia Cubana de Aviacion ha avuto diversi incidenti con molti morti alla fine degli anni '90 causati dalla mancanza di norme di sicurezza e stava cercando di ricostruire la propria immagine e una nuova reputazione.