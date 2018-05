Royal wedding, folla in delirio a Windsro per le Harry e Meghan

Windsor (askanews) - Folla in delirio per le strade di Windros, nel regno Unito per il matrimonio dell'anno fra il Principe Harry di Inghilterra e l'attrice americana Meghan Markle.

All'Arcivescovo di Canterbury, capo spirituale della Chiesa anglicana, Justin Welby, l'onore di officiare la cerimonia religiosa. Concessione alle origini statunitensi della sposa, durante il rito religioso parola anche al Reverendo Michael Bruce Curry, primate della Chiesa Episcopale americana, che è parte della Comunione anglicana.

Al termine, la sfilata dei neosposi per la cittadina di Windsor a bordo di una carrozza Ascot Landau, trainata da quattro cavalli grigi.