Harry e Meghan: primo bacio da marito e moglie

Un bacio da marito e moglie: il principe Harry e Meghan Markle se lo sono scambiati all'uscita dalla cappella di St. George al castello di Windsor, dove si sono appena sposati. All'uscita gli sposi sono stati accolti dai saluti e dalle grida di gioia delle persone in gesta, e dopo aver sceso le scale sono saliti in carrozza e hanno percorso le vie della località assiepate di gente con migliaia di persone in attesa del loro passaggio e saluto.