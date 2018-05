Barbara Foria a teatro a Roma: Il piacere? Divertirmi a divertire

Roma, (askanews) - Le donne e il piacere. La comica napoletana Barbara Foria, famosa interprete della parodia di Scianel in tv a "Colorado", torna dal 29 maggio al Teatro Sala Umberto di Roma con il nuovo spettacolo "Il Piacere è tutto mio!... ma anche un po' vostro." Un One Woman Show di circa un'ora e trenta scritto e pensato da lei in collaborazione con Max Orfei e Stefano Vigilante, per la regia di Claudio Insegno.

"E' un excursus sui piacieri delle donne, io ho studiato per dimostrare la diversità del cervello tra uomini e donne, mi sono proprio documentata scientificamente e da lì parte tutto il monologo: io riesco a dimostrare come il corpo calloso delle donne,che collega gli emisferi del cervello è paragonabile alle autostrade americane a 7-8 corsie, si dice che siamo multitasking e pensiamo più cose in contemporanea. Quello degli uomini invece è paragonabile a una carrettiera della Basilicata". "Un solo pensiero che vaga nel vuoto, due già non ci vanno....".

Un racconto storicamente documentato, ci spiega, dalla preistoria ai nostri giorni, da Adamo ed Eva, passando per l'antica Grecia e Roma, fino a oggi, sul piacere. Ma cos'è questo piacere del titolo? "Piacere perché è un piacere che la gente mi venga a vedere prima di tutto"......

Poi il piacere di far ridere e divertirsi, la cosa per lei più importante. "Per me il piacere è divertirmi e divertire in generale, ridere e io ne ho fatto un lavoro e un motivo di vita".

E molto probabilmente anche la sua Scianel salirà sul palcoscenico romano: "Sicuramente Scianel ci potrebbe essere, voglio farla inserire perché i personaggi che faccio in tv spesso nascono e muoiono per la televisione"...

Un piacere per tutti, insomma. "Vi aspetto eh, il piacere è tutto mio ma anche un po' vostro se venite a vedermi a teatro".