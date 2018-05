Cina, Queqiao in volo: obiettivo la faccia nascosta della Luna

Xichang, Cina (askanews) - Queqiao è in volo, obiettivo: la faccia nascosta della Luna. La Cina ha lanciato, nella notte di lunedì 21 maggio 2018, con un razzo Lunga Marcia-4C partito dalla base spaziale di Xichang, nel sud ovest del Paese, il piccolo satellite che ha come missione quella di esplorare il lato nascosto della Luna, quello mai visibile dalla Terra, allo scopo di conoscerne le caratteristiche.

Nel corso della sua missione, il satellite farà da ponte radio per le comunicazioni tra la Terra e la sonda Chang'e 4, composta da un lander e un rover, che dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2018 per allunare nel cratere di Von Karman all interno del bacino del polo sud Aitken, sulla faccia nascosta del nostro satellite.

Queqiao rappresenta il riscatto dei cinesi verso gli anni di vantaggio nell'esplorazione lunare da parte di Stati Uniti e Russia e ha lo scopo di accorciare il divario con le due superpotenze spaziali entro il 2030.

Nel 2019, inoltre, Pechino ha in progetto di lanciare una propria stazione spaziale con uomini a bordo, per la quale sono già cominciati dei test con l'università di Pechino. Progetto per il quale sta prestando la propria consulenza anche l'astronauta italiana dell'Esa, Samantha Cristoforetti, già pilota dell'Aeronautica Militare e protagonista della missione Asi "Futura", per la quale è rimasta 199 giorni sulla Stazione spaziale internazionale.

Queqiao significa letteralmente "ponte delle gazze", ed è un nome tratto da una leggenda cinese che racconta come le gazze avrebbero creato un ponte per permettere a Zhi Nyu, figlia della Dea del Cielo, di incontrare per un giorno il suo sposo, il pastore Niu Lang, che viveva al lato opposto della Via Lattea.