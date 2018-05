Del Freo (Fnsi): Mondadori sta dismettendo patrimonio editoriale

"Sta succedendo un fatto molto grave. L'azienda (Mondadori ndr) ha annunciato la cessione di due testate storiche: Tu Style e Confidenze. Questo significa che i colleghi che lavorano su queste testate passeranno a un editore che, a nostro giudizio, non dà le garanzie di un futuro professionale. Per noi il fatto grave è che la Mondadori che un tempo aveva 500 giornalisti, oggi ne ha 250 e sta ancora liberandosi di testate e di giornalisti. Questa secondo noi è la dismissione di un patrimonio storico editoriale italiano". Lo ha dichiarato Anna Del Freo, segretario aggiunto della Fnsi, durante la manifestazione di protesta organizzata davanti al Mondadori Store di Piazza Duomo dei giornalisti dei periodici per protestare contro la riduzione di organico e la cessione di testate di cui le ultime due sono Tu Style e Confidenze con 26 redattori, che ha caratterizzato la gestione degli ultimi anni.