"Pitagora pensaci tu" nuovo disco del chitarrista Renato Caruso

Milano (askanews) - "Pitagora pensaci tu" è il nuovo disco solo guitar del chitarrista e compositore calabrese Renato Caruso. Pubblicato da iCompany e distribuito da Self e anticipato dal singolo omonimo, il disco racchiude 11 composizioni inedite e 2 cover ("Quando" di Pino Daniele e "Tears in heaven" di Eric Clapton) in cui, attraverso la chitarra, Renato Caruso esprime la sua personalità e il suo universo musicale, protagonisti anche del video che accompagna il singolo.

"In Pitagora pensaci tu sono presenti delle composizioni che chiamo piccole colonne sonore perché mi portano alla mente, quasi come in un film, ricordi, sensazioni, persone e luoghi - racconta Renato Caruso - con ognuno di questi brani ho voluto attraversare, come in lungo viaggio immaginario nella musica, luoghi diversi che vanno da Parigi al Brasile, da Napoli a Milano. Così la bossa nova si mescola alle ballate classiche, la chitarra al pianoforte, le percussioni a una celesta. Nella valigia di questo lungo viaggio ho cercato di mettere tutto ciò che sono.

Renato Caruso suona da quando aveva 6 anni, pianoforte e chitarra sono i suoi primi strumenti. Ha lavorato cinque anni presso l'accademia musicale di Ron, "Una città per cantare", come insegnante, si è esibito con Ron, i Dik Dik, Red Ronnie, Fabio Concato, ha organizzato stage per Biagio Antonacci e Ornella Vanoni. Nel 2015 ha pubblicato il primo libro "La mi re mi", edito da Europa Edizioni, dedicato a Pino Daniele, un breve saggio-discorso sulla musica. Nell'estate 2017 ha aperto la tappa calabrese del tour di Alex Britti, lavora presso diverse accademie come insegnante. È l'inventore di un nuovo genere musicale, "Fujabocla", che mescola stili musicali tra cui il funk, il jazz, la bossa nova e la classica, è compositore e chitarrista per artisti come Ylenia Lucisano, Pietro Baffa, Mara Bosisio e Adolfo Durante.

CREDITI

Il video è stato diretto dal regista Francesco Leitner Portolesi.

L'album esce per Bollettino edizioni musicali ICOmpany.

Produttore artistico e ingegnere del suono: Simone Coen.

Studio di registrazione Riverplant-Monza.

Mastering: Andrea "Bernie" De Bernardi - Eleven Masterin.

Pianoforte e chitarra classica: Renato Caruso.

Tromba: Massimo Mercer.

Basso: Raffaele Trapasso.

Si ringrazia: Spirit De Milan, Filomena Lupo, Real Mobili F.lli Fico.