Turismo, Gattinoni: stagione iniziata bene, ma non accontentarsi

Milano (askanews) - La stagione estiva 2018 è già iniziata per i tour operator, ed è iniziata bene. Lo conferma anche Franco Gattinoni, presidente dell'omonimo gruppo turistico, che però invita tutti gli operatori italiani a non accontentarsi dei buoni risultati degli scorsi anni, legati anche alle difficoltà geopolitiche di altri Paesi del Mediterraneo, ma a continuare a migliorare l'offerta nostrana, per restare al passo con le esigenze dei turisti.