M.O., presidente palestinese Abu Mazen in ospedale a Ramallah

Ramallah, (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen, ricoverato per complicazioni a seguito di un'operazione ad un orecchio, sta meglio e potrebbe essere dimesso in giornata.

Il leader dell'Anp si trova all'Ospedale Istishari Arab Hospital vicino a Ramallah, in Cisgiordania.

La salute di Abu Mazen, 83 anni, è regolarmente oggetto di indiscrezioni. Saeb Erekat, un responsabile dell'Anp, recentemente ha minimizzato. "Ha un'infiammazione all'orecchio che si è sviluppata a seguito dell'intervento cui si è di recente sottoposto", ha detto.

E' la terza volta che Abu Mazen viene ricoverato in ospedale in una settimana, inizialmente per l'intervento e poi per degli esami. A febbraio si era sottoposto a dei test negli Usa.