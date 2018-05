Parigi, tutti pazzi per il simulatore di caduta libera

Parigi (askanews) - Tutti pazzi a Parigi per il simulatore di caduta libera indoor, installato nel centro commerciale Vill'Up al Parc de la Villette, nella capitale francese. Un tubo lungo 14 metri in cui è possibile vivere l'esperienza di volare senz'ali, sostenuti da un cuscino d'aria come durante un lancio col paracadute.

Si tratta di uno sport che sta prendendo piede anche in Italia; Aerogravity, una installazione simile e addirittura più grande di quella francese, infatti, si trova anche a Pero, a nord di Milano.