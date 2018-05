Sì Higuain e Dybala, Icardi no. I 23 dell'Argentina ai Mondiali

Milano (askanews) - Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sì, Icardi e Perotti no. I campioni bianconeri figurano nell'elenco dei 23 convocati dal ct della nazionale argentina Jorge Sampaoli per i mondiali di Russia 2018. Non è

stato invece convocato il capitano dell'Inter. Fra gli "italiani" ci saranno anche il

granata Cristian Ansaldi, il giallorosso Federico Fazio e il milanista Biglia

mentre fra gli altri esclusi ci sono anche il difensore viola

Pezzella e il romanista Diego Perotti, che pagano l'abbondanza di campioni pronti a vestire la maglia dell'Albiceleste. Tra questi Nicolas

Otamendi (Manchester City), Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso (Paris Saint Germain), Ever Banega, Angel Di Maria, Lionel Messi e Sergio Aguero (Manchester

City).

La scelta di Sampaoli che fa già discutere in patria, oltre a quella di rinunciare a Icardi, è la bocciatura del futuro nerazzurro Lautaro Martinez, considerato l'astro nascente del calcio argentino.