Francesco Profumo: russa Skolkovo "un esempio di eccellenza"

San Pietroburgo, (askanews) - Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, dallo Spief commenta la sessione sulle "Tecnologie europee per una nuova qualità di vita", organizzata da Roscongress in collaborazione con l'associazione Conoscere Eurasia.

"Il dibattito di oggi allo Spief è stato molto più concreto di quello dell'anno scorso. La mia impressione è che all'interno della società russa ci sia una maggiore consapevolezza di quanto importante sia questa modifica di processi all'interno dei sistemi di produzione. Nel mese di febbraio sono stato a Skolkovo, all'Innovation Centre. Ho avuto un'impressione totalmente positiva. È una realtà nata da soli cinque anni, da un'iniziativa russa-americana. È stato coinvolto sin dall'inizio il MIT. Il disegno complessivo è generante di grande attenzione, soprattutto con una connessione stretta con la parte della ricerca che genera la conoscenza e l'utilizzo della conoscenza in diversi settori. Ho visto delle attività davvero di frontiera: sul tema dei droni, sulla manifattura additiva, sulle nuove reti di comunicazioni, sull'intelligenza artificiale.

"Nello stesso tempo, nel corso del dibattito, la partecipazione dell'agenzia per lo sviluppo tecnologico russo ha dato un riferimento molto interessante del paese. E non solo con singole iniziative ma con un disegno-paese, avviato verso la modernizzazione. Direi che anche il nostro paese si è presentato in modo assolutamente positivo, con tre aziende piccole o un po' più grandi, un po' più consolidate, con un tema centrale: la qualità della vita. Delle tre aziende, una si occupa della qualità dell'aria, di quell'aria che non è pulita in origine. Un secondo tema molto interessante è quello del riciclo dell'alluminio con una grandissima attenzione all'energia che viene utilizzata. Il terzo è il grandissimo tema dei rifiuti, che coinvolge la nostra vita quotidianamente. La mia impressione è stata estremamente positiva".