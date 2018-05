I piani di Ferrero in Russia: export in Europa e investimenti

Vladimir (Russia), (askanews) - Piani ambiziosissimi, annunciati nel giorno del suo decimo compleanno. Ferrero dal suo stabilimento in Russia esporterà dal gennaio 2019, in 33 paesi compresi la Germania, la Repubblica ceca, Polonia, Belgio e altri Paesi dell'Unione europea.

Non solo: nei prossimi 10 anni Ferrero prevede di fare investimenti nell'ordine di 60 milioni di euro per l'impianto di Vladimir. Dell'intera somma, si prevede che 20 milioni verranno investiti già nei prossimi 3-4 anni.

Insomma una realtà davvero "glocal", globale ma attenta al locale. E sempre più in crescita.

Igor Nemchenko, General Manager Ferrero Russia e Comunità degli Stati Indipendenti spiega che questo è un passo importante:

"Siamo molto soddisfatti perché in questo modo aumentiamo il nostro potenziale di esportazione".

Mauro Padovani, manager della fabbrica Ferrero di Vladimir definisce questo un buon segno: "Vladimir nasce come la piattaforma dello sviluppo industriale del gruppo, del business Ferrero in Russia. Recentemente abbiamo iniziato ad esportare prodotti, questa è un'opportunità per lo stabilimento, che vuol dire volumi, per il gruppo perché possiamo supportare anche gli altri stabilimenti, impegnati di intensa campagna; credo che sia un ottimo segnale da parte della Ferrero, di fiducia nei nostri confronti".