"Quando ho incontrato te" di Cosmo, video girato con smarphone

Milano (askanews) - "Quando ho incontrato te" è il nuovo video di Cosmo in rotazione, il singolo è il terzo estratto da "Cosmotronic", l'ultimo doppio album di inediti uscito per 42 Records/Believe. Il brano, grazie al passaparola dei fan che lo hanno scelto quando non era un singolo ufficiale, è diventato una delle canzoni simbolo del disco, ha superato superare il milione di stream, ed è uno dei 50 brani più passati dai grandi network radiofonici italiani.

Una casa, un momento di sospensione all'alba: inizia così il video clip di Quando ho incontrato te, con Cosmo che attraversa le stanze osservando la moglie che dorme. Gli occhi si chiudono e Cosmo finisce in un limbo di festa, dove ritrova anche lei insieme ad altri brandelli della sua vita reale. La canzone è il frutto delle notti insonni durante le fasi finali di registrazione dell album, racconta un viaggio fatto di domande e incertezze, che si dissolve nella serenità di svegliarsi accanto ai propri affetti.

A curare la regia del video è Jacopo Farina, il regista di fiducia di Cosmo e appartenente agli autori del network Luz, che ha scelto di girare parte delle scene con uno smartphone, il Samsung Galaxy S9+. "Lo smartphone è il mezzo che rappresenta la finestra dei ricordi di Cosmo - ha detto - diventa lo strumento utile ai fini della narrazione, il video gioca sulla contrapposizione tra sogno e realtà, con entrambi i piani che si fondono fino ad arrivare a disorientare lo spettatore".

Il 25 maggio dal Mi Ami Festival di Milano partirà Cosmotronic tour, che vedrà Cosmo protagonista dei più importanti festival musicali d'Italia.