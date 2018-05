Tecnologia, nasce Bitrock: innovazione in Microservizi e FastData

Milano (askanews) - Nata come system integrator innovativo nel 2009, Databiz si evolve e trasforma in una holding per affrontare un mercato in evoluzione: dal riassetto è nata Bitrock, società di consulenza e system integration per tecnologie Microservizi, reactive platform e Fast Data, che ha l'obiettivo di accompagnare le aziende nella trasformazione digitale. La holding ha 75 dipendenti, nel 2017 ha avuto 7 milioni di ricavi e punta a 9 per il 2018: i mercati di riferimento sono il settore finanza come banche, assicurazioni, Fintech, l'ambito industriale e media.

Leo Pillon, Ceo di Bitrock: "L'azienda ha avuto un'importante crescita negli ultimi anni e riteniamo che sia necessario crescere per linee esterne, oltre che interne: ci siamo creati un veicolo che consente di gestire la crescita in modo strategico e fare operazioni di fusione e acquisizione in modo migliore". "Crediamo che più che di trasformazione dobbiamo parlare di evoluzione digitale. Nel mondo attuale delle applicazioni IT vediamo che sono volte a gestire in modo asettico i processi, le relazioni e i dati nelle aziende: semplificando si può dire che i computer vengono usati per salvare e storicizzare dei dati".

Un paradigma che deve cambiare, permettendo una relazione migliore tra le aziende e i clienti o utenti finali: serve un cambio di approccio progettuale nella realizzazione delle nuove applicazioni It. "Seconda cosa dobbiamo usare tecnologie moderne che garantiscano performance, affidabilità e scalabilità. Parlando di esempi pratici cito Netflix e Zalando, due grosse aziende mondiali che usano tecnologie a Microservizi: è difficile vedere il loro servizio lento o non disponibile".

Usare queste tecnologie ha il vantaggio di poter sbagliare. "Posso sviluppare il set minimo di servizi per andare sul mercato e cominciare a fare ricavi, poi vedere se il servizio porta i risultati che mi attendo, sennò ho il tempo e le risorse economiche correggere il tiro".

Altro fronte di sviluppo interessante è quella dei Data analytics e dei Fast Data, l'evoluzione nell'ambito dei Big Data: tecnologie che permettono di gestire dati storicizzati e in streaming in modo veloce e anche in tempo reale. "Possiamo avere a disposizioni informazioni per rendermi conto che il servizio non funziona, dove, quali sono i problemi".

Le aziende italiane, secondo Bitrock, sono molto interessate a investire in queste nuove tecnologie, ma serve un cambiamento di approccio ai progetti, che possono arrivare dal basso ma devono essere condivisi e spinti da tutta l'azienda, vertici compresi.