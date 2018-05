Green economy, Hanel: così Pirelli riduce l'impatto ambientale

Roma, (askanews) - Pirelli è una delle quattro aziende cui l'Airi, l'associazione per la ricerca industriale, ha consegnato i premi "Oscar Masi" per l innovazione industriale 2018. Il premio, per la categoria "Grande Impresa", è stato consegnato nella sede del dipartimento di Mineralogia dell università La Sapienza di Roma ed è stato ritirato per conto di Pirelli da Thomas Hanel, head of material development. Il motivo è stata l attenzione all impatto ambientale dimostrata da Pirelli nello sviluppo del "low rolling technology package".

"Si tratta di una soluzione composta dalla sinergia tra nuovi processi e materiali innovativi applicati alla produzione di pneumatici - ha detto il ricercatore tedesco Hanel - che consente di ridurre ulteriormente la resistenza al rotolamento". La rolling resistance, che agisce in senso opposto rispetto alla direzione del veicolo, è responsabile di aumentare i consumi e "di conseguenza la CO2 immessa nell ambiente - ha aggiunto - ridurla significa ridurre i consumi di carburante, dunque l inquinamento generato dai veicoli".