India, lotta contro il tempo per salvare migliaia di tartarughini

Odisha, India (askanews) - Lotta contro il tempo da parte della comunità di pescatori di Odisha, nell'India orientale, per curare e mettere in salvo migliaiai di cuccioli di tartaruga olivacea. I tartarughini appena nati sono un cibo molto ambito da parte dei predatori marini e anche per questo la loro specie è considerata a rischio d'estinzione.