Innovazione, il Cetma premiato per un dispositivo antisismico

Roma, 24 mag. (askanews) - Per la categoria "media-piccola impresa e centri di ricerca privati" l'Airi ha conferito il premio "Oscar Mari" per l'innovazione industriale al Cetma - Centro di ricerche europeo di tecnologie, design e materiali per i dispositivi antisismici a base di leghe a memoria di forma (SMA).

Il dispositivo proposto, sfruttando la superelasticità delle leghe a memoria di forma, è capace di dissipare notevoli quantità di energia deformativa e può essere utile nel corso di eventi sismici anche per garantire il riposizionamento degli elementi nella configurazione pre-sisma.

A ritirare il premio è stato il direttore generale del Cetma, Luigi Barone. "Il Cetma - ha detto - è un centro di ricerca e tecnologico di tipo privato e no profit. Un'azienda che doveva restaurare una chiesa di Brindisi si è rivolta a noi per l'applicazione e l'uso di un dispositivo antisismico".