Maltempo, almeno sette dispersi in Yemen per il ciclone Mekunu

Socotra Island, Yemen (askanews) - Fa paura in Yemen l'uragano tropicale Mekunu con piogge torrenziali e e raffiche di vento fino a 80-100 km/h che ha già causato almeno 7 dispersi.

In migliaia sono stati fatti evacuare dalle proprie dimore da parte delle autorità locali dell'isola di Socotra, la prima a essere toccata dalla tempesta, a causa delle alluvioni che hanno allagato strade e abitazioni.

In Yemen milioni di cittadini vivono in condizioni di estrema povertà a causa di una guerra civile in corso dal 2015 fra gli Huthi, alleati con l'ex presidente Ali Abdullah Saleh e gli uomini fedeli al governo di Abd Rabbuh Mansur Hadi.