Treno contro tir nel Torinese, 2 morti e diversi feriti

Torino (askanews) - Grave incidente ferroviario nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2018 tra un treno e un maxi Tir nel Torinese; il bilancio è di due morti e almeno una ventina di feriti, alcuni in gravi condizioni. In seguito all'urto, sono deragliate le tre vetture di testa del convoglio composto in tutto da cinque vetture e un locomotore. Le vittime sono il macchinista del treno e un addetto alla scorta tecnica del veicolo pesante.

Secondo una prima ricostruzione, alle ore 23.20 circa il treno Regionale 10027 ha urtato il Tir che, dopo aver superato le barriere di un passaggio a livello regolarmente funzionante, era fermo sulla sede ferroviaria fra le stazioni di Rodallo e Caluso, sulla linea Chivasso-Aosta. L'autista del Tir, un lituano di 39 anni, è stato arrestato ed è accusato di disastro ferroviario.

Ancora ignote, in ogni caso, le cause dell'incidente per chiarire le quali è stata aperta un'inchiesta. Per garantire gli spostamenti ai pendolari della linea Chivasso-Aosta, Trenitalia ha predisposto collegamenti con autobus sostitutivi.