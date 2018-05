Generali Italia e il design: mostra e festival diffuso a Venezia

Venezia (askanews) - Il design entra a Palazzo Morosini Gatterburg a Venezia e Generali Italia amplia ulteriormente lo spettro del proprio sostegno alle arti e alla cultura. L'occasione è la mostra "Design After Darwin", evento principale del festival DESIGN.VE, immaginato per essere un evento diffuso in luoghi diversi e spesso poco noti della città lagunare. Francesca Giubilei è, insieme a Luca Berta, l'ideatrice dell'evento e la curatrice della mostra a Palazzo Morosini.

"L'obiettivo della mostra - ha spiegato ad askanews - era partire dal concetto base del design, ossia la funzionalità dell'oggetto, legandoci anche ironicamente alla teoria darwiniana, ossia alla capacità degli individui, per sopravvivere, di adattarsi a certi contesti in rapida evoluzione".

Per Generali Italia si tratta di un'esperienza nuova, che ci è stata introdotta così da Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility.

"E' la prima volta - ci ha detto - che con Generali Italia e Valore Cultura puntiamo sul design, lo abbiamo fatto insieme a DESIGN.VE, questa rassegna internazionale e lo abbiamo fatto perché ci ha colpito in particolare l'idea di avere una mostra collettiva, che si terrà qui a Palazzo Morosini, ma di avere 18 progetti espositivi in tutta la città di Venezia".

L'idea di fondo è quella dell'accessibilità alla cultura, sottolineata con forza anche dal CEO e Country Manager di Generali Italia Marco Sesana, che ha poi aggiunto, nel suo saluto al pubblico dell'inaugurazione, un secondo concetto a lui caro che la mostra porta con sé: quello di innovazione.

Tra le opere in mostra, tutte legate a oggetti di uso quotidiano, ma quasi sempre interpretati in maniera non consueta, anche le fotografie del duo Stella e Claudel, nelle quali gli oggetti diventano in un certo senso elementi vivi.

"L'oggetto - ci hanno spiegato i due artisti - è realizzato espressamente per la fotografia e quindi l'oggetto diventa il soggetto. Questo ci interessa e noi vogliamo sempre che l'oggetto poi parli dell'umanità, come soggetto della nostra immagine".

Il festival DESIGN.VE, di cui Generali Italia è Main Partner, si svolge in contemporanea con il primo mese della Biennale di architettura, fino al 17 giugno.