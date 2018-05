Gli adrenalinici blaster Nerf nel tour multisport Mi Games

Roma, (askanews) - Saranno otto tappe in tutta Italia nell'arco di 5 mesi, per 40 giorni effettivi di eventi, tornei e attività che coinvolgeranno più di 250 mila persone. Calcio, basket, beach volley e pallanuoto gli sport principali, affiancati da sfide a ping pong, calcio balilla, schiacciate a canestro, tiri da 3 punti e calcio tennis. Ma non solo: i più audaci potranno provare l'ebrezza di imbracciare uno degli adrenalinici blaster Nerf e lanciarsi in un percorso a ostacoli davvero al cardiopalma. Questo è Mi Games, il più grande tour multisport d'Italia che attraverserà tutte le piazze più suggestive del Paese con un carico di energia e divertimento.

I riflettori sono puntati sulla data del 27 maggio durante la tappa milanese dei Mi Games, quando sul palco salirà la mitica crew dei Da Move. Da almeno dieci anni sulla cresta dell'onda nell'intrattenimento freestyle tra basket, calcio e bike trial, saranno loro gli ambassador ufficiali del movimento Nerf Nation.