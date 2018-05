Harvey Weinstein si consegna alla polizia di New York

New York. (askanews) - Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York per rispondere dell'accusa di violenza carnale. L'ex produttore cinematografico, accusato di molestie e stupro da oltre 80 donne, è sotto inchiesta per due casi specifici: aver stuprato una donna e averne costretta un'altra, l'allora aspirante attrice Lucia Evans, a praticare sesso orale. La cauzione sarà fissata in due milioni di dollari.

L'ex produttore cinematografico è sotto inchiesta per violenza sessuale anche a Los Angeles e a Londra. Sull'onda del suo caso scoppiato sette mesi fa è nato il movimento mondiale #MeToo.