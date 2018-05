Granelli: a Ronchetto talpe M4 pronte a partire

Milano, (askanews) - Tutto pronto a Ronchetto per la partenza delle due talpe Tbm che in 12 mesi scaveranno la tratta ovest della M4 fino a Solari. L'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli che ha partecipato all'Open Day organizzato da M4 per permettere ai cittadini di vedere le talpe e visitare il cantiere.

"Oggi - ha dichiarato Granelli - è un momento importante perché da qui parte lo scavo della tratta ovest della M4. I primi giorni di luglio le due Tbm partiranno e arriverannno fino a Solari. Ci vogliono 12 mesi di tempo per fare tutto lo scavo. Oggi questa tratta ha superato il 27-28% di quantità di lavoro effettuato, con lo scavo gli diamo una "botta" importante per arrivare all'obiettivo. Sono lavori già ben predisposti, le stazioni sono pronte a ricevere le due Tbm e noi consideriamo in questo modo di mantenere i tempi e lavorare per avere per il 2022-2023 la linea tutta aperta".