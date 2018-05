In Malesia tutti pazzi per la baby-panda

Prima apparizione pubblica per un cucciolo di panda nello zoo di Kuala Lumpur, in Malesia. La baby-panda, di appena 4 mesi, è stata presentata a giornalisti e operatori tv in una sala climatizzata dello zoo nazionale malese. Si tratta del secondo cucciolo nato nel sud-est asiatico, da "mamma" Liang Liang, accoppiata con un panda gigante maschio, in meno di tre anni. La baby panda pesa nove chili, non ha ancora un nome, ma ha già riscosso l'affetto e la simpatia dei visitatori dello zoo.