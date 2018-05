"Resta quel che resta", l'inedito di Pino Daniele

Roma, (askanews) - "Resta quel che resta" è il nuovo brano inedito di Pino Daniele, composto e inciso oltre nove anni fa e ritrovato solo adesso, a tre anni e mezzo dalla scomparsa del cantautore napoletano.

Il video è un omaggio al popolo e alla città del cantautore napoletano: le immagini, girate per le strade di Napoli, rappresentano "l amore intorno" che è rimasto. Tutti cantano Pino, tutti cantano con Pino.

Tutti i ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati all evento "Pino E'", il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli, saranno devoluti ai progetti benefici della Pino Daniele Trust Onlus, gemellata all Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - OPEN Onlus e della Pino Daniele Forever Onlus gemellata con Save the Children.