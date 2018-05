Ex ct Ventura: "Delegittimazione devastante nei miei confronti"

Roma, (askanews) - "C'è stata une delegittimazione esterna devastante nei miei confronti": ha esordito così Gian Piero Ventura ospite domenica sera a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 a proposito della mancata qualificazione ai Mondiali.

L'ex ct della Nazionale ha poi continuato: "La delegittimazione interna c'era già stata: il progetto prevedeva la presenza di Marcello Lippi a tutela e a supporto, doveva fare il direttore tecnico. Il giorno dopo la mia firma Marcello Lippi non c'era più e io sono rimasto senza reti, per un anno intero mi sono ritrovato nel doppio ruolo sia di ct che direttore tecnico. Nel momento in cui doveva essere ufficializzata la mia investitura come direttore tecnico si è però ribaltato tutto e il presidente Tavecchio ha fatto un altro nome: così sono stato completamente delegittimato all interno della Federazione".

Ventura ha poi concluso: "Voglio tornare ad allenare, ma la sofferenza resterà sempre".

