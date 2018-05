M.O., Abu Mazen lascia l'ospedale: "Torno al lavoro domani"

Ramallah, (askanews) - Il presidente palestinese Abu Mazen ha lasciato l'ospedale di Ramallah dopo 8 giorni di ricovero, che hanno riacceso le polemiche sul suo stato di salute e la sua successione.

"Grazie a Dio, lascio oggi l'ospedale in buona salute e torno al lavoro domani, se Dio vuole - ha affermato, sottolineando - Ringrazio i responsabili politici, i re, i presidenti, i miei fratelli, arabi e non arabi, che si sono interessati a me. Vi ringrazio tutti".