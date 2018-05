Macron accoglie Spiderman del Mali: eroe, sarà cittadino francese

Parigi, (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all'Eliseo Mamoudou Gassama, 22 anni, giovane "sans papiers" del Mali che è diventato un eroe in Francia per aver salvato, scalando un palazzo, un bambino che stava per cadere nel vuoto dal quarto piano.

Macron ha annunciato che il ragazzo avrà la cittadinanza francese ed entrerà a far parte dei vigili del

fuoco. "Tutti i documenti saranno regolarizzati" ha detto il capo dello Stato francese.

Il suo gesto, filmato da un passante, è diventato virale in rete e il giovane, arrivato clandestinamente in Francia a settembre, si è meritato il soprannome di Spiderman.