Trenitalia punta a maggioranza Trenord in cambio di investimenti

Milano, (askanews) - Il controllo temporaneo di Trenord in cambio di un ingente piano di investimenti. E' quanto proposto da Trenitalia a Regione Lombardia per il futuro della società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, oggi controllata con il 50% a testa dai due soggetti. Trenitalia salirebbe così al 51% con potere di nomina dell'Ad, mentre Regione Lombardia avrà un forte ruolo di controllo e vigilanza sulla qualità del servizio, da tempo in sofferenza. L'Ad e dg di Trenitalia Orazio Iacono: "Abbiamo fato una proposta a Regione Lombardia per migliorare la puntualità, per dare più comfort e più sicurezza a bordo dei treni lombardi e quindi dare un servizio migliore agli oltre 750mila passeggeri giorno che oggi utilizzano i treni in Lombardia".

Nel dettaglio il piano proposto da Trenitalia, che deve essere approvato da Regione Lombardia e dall'Antitrust, prevede la consegna di 161 treni nuovi nel 2022 con 3 anni di anticipo rispetto ai tempi previsti oggi; un potenziale risparmio per la Regione pari a 1,6 miliardi di euro; e, soprattutto, un miglioramento generale della qualità del servizio con la riduzione delle soppressioni del 50% e l'aumento della puntualità del 12,5% entro il 2021.