Belgio: uomo spara a Liegi, uccisi due poliziotti e un passante

Liegi (askanews) - Incubo terrorismo a Liegi, in Belgio, per una sparatoria che ha causato 3 morti e due feriti. Un uomo, a quanto è dato di sapere urlando "Allah akbar", ha aperto il fuoco contro gli agenti e ha preso una donna in ostaggio all'altezza del Café des Augustins, nell'omonima strada, prima di essere neutralizzato dalle forze di sicurezza del Pab (plotone anti-banditismo). Almeno altri due agenti sono rimasti feriti.

Secondo una prima ricostruzione, il killer è passato vicino alla scuola Leonie di Waha quando è stato avvicinato da due poliziotti, presumibilmente per un controllo di routine. A quel punto avrebbe disarmato uno dei due e aperto il fuoco uccidendo i poliziotti e un passante. Poi l'uomo avrebbe preso in ostaggio una donna, dipendente dell'istituto, che si trovava non lontano dal Cafè des Augustins, come si vede in queste immagini trasmesse su internet dai alcuni canali cittadini.

L'assassino però è stato neutralizzato dalla polizia durante l'intervento e l'ostaggio ne è uscito incolume. Il sindaco di Liegi si è immediatamente recato sul posto per seguire da vicino l'evolversi della vicenda.